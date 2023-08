Norvège: Des milliers de personnes évacuées à cause des inondations

En Norvège, des milliers de personnes ont été évacuées et une centrale électrique est submergée après de fortes inondations. «Nous vivons une crise de dimension nationale», a déclaré Aud Hove, à la tête du comté d’Innlandet, le plus fortement touché par les inondations et les glissements de terrain qui frappent le sud du pays: 115 routes ont été affectées par ces intempéries. «Nous avons besoin de l’aide de la société dans son ensemble. C’est aujourd’hui qu’on réussira ou qu’on échouera.»