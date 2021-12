Indonésie : Des milliers de personnes fuient l’éruption du volcan Semeru

Les secours ont dû faire évacuer des habitants alors que des coulées de lave atteignaient leurs villages.

Le volcan indonésien Semeru, dans l’est de Java, est entré en éruption samedi, recouvrant ses environs d’une épaisse couche de fumée et de cendres et poussant des milliers de personnes à fuir leur domicile. Aucune victime n’a pour l’instant été recensée, selon l’agence nationale des catastrophes naturelles. Mais les secours ont dû faire évacuer des habitants alors que des coulées de lave atteignaient leurs villages et ont détruit un pont dans la région de Lumajang.