Des milliers de personnes manifestent pour la paix en Ukraine

Les organisateurs

D’après le communiqué de presse du PS, les organisations responsables de cette nouvelle manifestation pour la paix sont «la Société Ukrainienne en Suisse, sections régionales de Zurich, Berne, Bâle et Genève, Helvetia for Ukraine et autres». Elles ont été soutenues par «PS Suisse, Verts suisses, Jeunes Verts suisses, Vert’libéraux suisses, Jeunes Vert’libéraux suisses, JS Suisse, USS, Travail.Suisse, Syndicat Unia, Amnesty International Suisse, Femmes* pour la Paix, Conseil suisse pour la paix, Campax, Operation Libero, Entraide protestante suisse, SAH OSEO SOS, Swiss Bridge to Ukraine, Ukrainia Support, Association des femmes ukrainiennes en Suisse, World Federation of Ukrainian Women’s Organizations, PWAG, CUG, GSsA, RdZ, Free Iran et autres».