Biélorussie : Des milliers de personnes protestent contre Loukachenko

De nouvelles manifestations réclamant le départ du président Alexandre Loukachenko se sont tenues ce dimanche à Minsk et dans d’autres villes du pays.

Plus de 30 personnes au total ont été arrêtées à Minsk et dans d’autres villes biélorusses, selon le centre Viasna de défense des droits de l’Homme. La police patrouillait les rues de Minsk avec des chiens policiers et des canons à eau ont été déployés en nombre, selon la journaliste de l’AFP.