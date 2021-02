Russie : Des milliers de Russes rendent hommage à l’opposant Boris Nemtsov

Plusieurs milliers de Russes se sont rassemblés samedi dans le centre de Moscou en mémoire de l’opposant Boris Nemtsov, l’un des principaux détracteurs du président Vladimir Poutine jusqu’à son assassinat il y a six ans.

Boris Nemtsov, qui jouait un rôle important dans l’opposition à Vladimir Poutine et avait été vice-premier ministre à l’époque du président Boris Eltsine, a été abattu de quatre balles tirées à bout portant sur un pont à deux pas du Kremlin le 27 février 2015.

«Nous nous rassemblons ce jour chaque année à cet endroit pour montrer au pouvoir que nous n’avons pas oublié et n’oublierons pas. La mémoire de Boris ne sera pas effacée», a déclaré aux journalistes l’opposant et ancien premier ministre Mikhaïl Kassianov.

«Je suis certain que ce pour quoi Boris se battait, la liberté des Russes, leur bien-être et une vie digne, sera bientôt réalité», a-t-il ajouté, saluant «sa contribution dans la libération des Russes de cette oppression et de ce totalitarisme qui nous suit depuis l’époque soviétique».