Suisse/Ukraine : Des milliers de personnes réunies à Berne pour manifester contre la guerre

De nombreux manifestants ont envahi les rues de la capitale, samedi. Ils ont défilé pour la paix en Ukraine, demandant aussi que la Suisse cesse d’importer du gaz russe.

Nombreuses ont été les personnes à répondre à l’appel du Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA), de la grève du climat de Berne, du PS, des Verts, de la Jeunesse Socialiste, des Jeunes Vert·e·s, de We Collect, de Public Eye ainsi que d’autres groupements.

Attitude «hésitante» du Conseil Fédéral

Près de la moitié du budget de l’État russe est financée par le commerce des matières premières, a rappelé le GSsA dans un communiqué. «La place financière suisse y joue un rôle décisif: 80% du pétrole et du gaz naturel russes sont négociés via la Suisse. La Suisse finance ainsi indirectement le trésor de guerre de Poutine.» «Celui qui est du côté des humains doit déclarer la guerre aux élites russes au pouvoir. Pas sur les champs de bataille en Ukraine, mais ici, sur la place financière suisse», estime ainsi la présidente de la Jeunesse socialiste suisse, Ronja Jansen. Elle critique l’attitude «hésitante» du Conseil fédéral face à l’argent des oligarques russes et aux sanctions financières.