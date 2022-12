Psychologie en Suisse: «Des milliers de personnes risquent de perdre leur place en thérapie»

Les critères de la discorde

Pour pouvoir être reconnus dans le nouveau système, les psys doivent avoir un titre postgrade fédéral ou étranger reconnu. Ils doivent en outre pouvoir faire état d’au moins 3 ans d’expérience clinique et exercer à titre indépendant. Le conseiller national Pierre-Alain Fridez (PS/JU) a fait remarquer dans une interpellation en septembre que c’est le deuxième point qui pose problème: «De nombreux praticiens n’ont pas ces trois années. Au moment où notre société reconnaît le manque cruel de ce type de thérapeutes, ce problème interfère avec le but de simplification de la réforme de la loi et ce sont les patients qui risquent d’en pâtir car leur suivi pourrait ne plus être remboursé.»