Suisse: Une cyberattaque bloque la comptabilité de milliers de sociétés

Lundi, des milliers d’entreprises suisses utilisant le logiciel de gestion Winbiz ont constaté une panne qui ne leur permet plus depuis de fonctionner normalement. «Une attaque informatique a eu lieu chez notre hébergeur, infopro.ch. Par mesure de précaution et afin d’évaluer l’impact de manière précise, l’ensemble des serveurs de celui-ci ont été arrêtés, y compris les nôtres, afin qu’ils puissent conduire une analyse détaillée et éviter tout risque de propagation», explique sur son site l’éditeur suisse du logiciel de gestion d’entreprises Winbiz, qui dit compter 50’000 clients.

Créé à Martigny (VS) et racheté l’an dernier par la fiduciaire française Fiducial, celui-ci propose une solution qui permet d’émettre des factures, de gérer la comptabilité et les salaires des employés. Des tâches qui ne peuvent malheureusement plus être effectuées depuis lundi, nous signale un lecteur de «20 minutes» qui s’inquiète de la protection des données à la suite de la cyberattaque.