Brexit : Des milliers de retraités européens menacés d’expulsion

Après le Brexit, très peu de retraités européens ont demandé le statut de résident au Royaume-Uni.

Très peu de retraités européens vivant au Royaume-Uni ont déposé dans les temps une demande pour pouvoir y rester après le Brexit, faisant craindre que des milliers d’autres se retrouvent menacés d’expulsion, a relevé vendredi un rapport parlementaire. Après la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, les ressortissants des pays membres de l’UE, mais habitant sur le territoire britannique, avaient jusqu’à fin juin pour déposer leur demande de résident, ce qu’on fait plus de 6 millions d’entre eux.

Mais selon un rapport parlementaire publié vendredi, seulement 2% de ces demandes ont été soumises par des personnes âgées de plus de 65 ans, un pourcentage loin de refléter la part des retraités européens vivant au Royaume-Uni. «Le fait que seulement 2% des demandeurs aient plus de 65 ans suggère que des personnes plus âgées ont pu être oubliées ou n’ont tout simplement pas pu déposer leur demande avant la date limite», a déclaré Charles Hay, président de la commission des affaires européennes au sein de la chambre des Lords, chargée de la rédaction du rapport.