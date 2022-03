Covid-19 – Des milliers de Romands ont eu droit au même médoc que Trump

Des critères stricts

Administré par intraveineuse dans les cinq jours suivant le début des symptômes, il permet d’éviter les formes graves aux personnes à risque. Aussi, «le traitement s’adresse principalement aux patients non vaccinés présentant une autre maladie», soit des personnes immunosupprimées, les plus de 80 ans, les obèses ou encore certaines femmes enceintes.

Et pour cause. Le médicament est cher et son administration difficilement applicable à large échelle. «Il faut compter environ 2000 francs pour un seul traitement», explique Julien Salamun. L’injection par voie veineuse rend également le procédé long et fastidieux. «Deux heures sont nécessaires pour chaque patient.»