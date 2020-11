Trafic d’espèces sauvages : Des milliers de saisies dans le cadre de l’opération Thunder

Interpol mène des opérations depuis 2017 pour endiguer le trafic d’espèces sauvages et de produits naturels. Celle-ci a permis l’arrestation de 699 trafiquants.

Une centaine de cargaisons de bois, des milliers de tortues, oiseaux et reptiles, presque une tonne d’ivoire: des saisies coordonnées par Interpol dans 103 pays ont porté un coup au trafic d’espèces sauvages et de produits naturels.

L’opération a ciblé des espèces protégées par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES). Au total, 45’500 animaux et plantes ont été saisis, dont 1400 tortues et plus de 6000 œufs, 1160 oiseaux et 1800 reptiles.