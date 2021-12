Amérique centrale : Des milliers de Salvadoriens manifestent contre la corruption

La protestation qui ciblait le président Nayib Bukele et sa gestion de l’institution judiciaire s’est déroulée sans incidents.

Des milliers de personnes ont manifesté dimanche à San Salvador contre la corruption et ce qu’ils considèrent comme une dérive autoritaire dans le pays, quelques jours après que les États-Unis ont sanctionné une proche collaboratrice du président Nayib Bukele.

Des juges et d’anciens juges ont également pris part à la manifestation, appelant au respect de la séparation des pouvoirs après que le Congrès, dominé par le parti au pouvoir, a révoqué des juges de la Cour suprême en mai, puis des juges âgés de plus de 60 ans. «Nous défilons ce jour en tant que juges pour défendre la constitution et l’État de droit», a déclaré l’ancien juge Jorge Guzmán, qui a démissionné en signe de solidarité avec ses collègues licenciés.