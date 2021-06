Zurich : Des milliers de slips enterrés passés au scanner

En avril, des chercheurs avaient lancé un appel à «planter» des slips dans la terre. Aujourd’hui il est temps de les «récolter» afin que leur décomposition et la qualité des sols soient analysées.

Les slips ont passé deux mois dans le sol. Il est maintenant grand temps de les déterrer. Or, ce que l’on extrait du sol n’a plus grand-chose à voir avec des sous-vêtements. «Des milliards d’organismes vivants du sol les ont dévorés, transformant le tissu de coton en nouvel humus et en éléments nutritifs pour les plantes», explique le responsable du projet, Marcel van der Heijden, chercheur chez Agroscope et à l’Université de Zurich. Dans le cas présent, on peut dire que plus c’est moche, mieux c’est! «Plus les slips sont dévorés et méconnaissables, plus la vie dans le sol est active», explique Franz Bender, coordinateur du projet.