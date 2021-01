Allemagne : Des milliers de soldats mobilisés dans les maisons de retraite

Environ 10’000 soldats vont venir épauler le personnel soignant dans les maisons de retraite en Allemagne. Ils auront notamment pour tâche d’effectuer des tests rapides au Covid-19.

«Les plus faibles, en particulier, ont besoin de notre aide maintenant durant la pandémie. C’est pourquoi la Bundeswehr est prête à fournir à court terme un soutien dans les maisons de retraite et de soins avec jusqu’à 10.000 hommes et femmes, si nous sommes appelés à intervenir», a de son côté déclaré mercredi la ministre de la Défense allemande, Annegret Kramp-Karrenbauer.

20’000 soldats à disposition

La plupart des personnes – plus de 366.000 – ont été vaccinées pour des raisons professionnelles, selon les données du RKI. Il peut s’agir, par exemple, de médecins et de personnel soignant présentant un risque d’infection très élevé et de personnel soignant pour personnes âgées. En outre, le vaccin a désormais été administré à plus de 285.000 résidents de maisons de retraite.