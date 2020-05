labos fermés

Des milliers de souris ont dû être euthanasiées

Beaucoup de chercheurs à travers le monde ont dû suspendre leurs travaux. Et ont dû procéder à des séparations difficiles.

Un «crève-cœur». C’est ainsi que des chercheurs ont décrit la situation qu’ils ont connue au moment de quitter leur laboratoire, confinement oblige. Comme le rapporte «Le Temps», de nombreuses recherches et travaux ont été suspendus au moment où les pays à travers le monde ont fait rester la population à la maison. Et le personnel ne pouvait alors plus prendre soin de toute la population de rongeurs. Les achats ont été gelés, la reproduction interdite… mais il a parfois fallu procéder à des euthanasies.