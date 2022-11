Vaccin contre la grippe : Des milliers de sprays nasaux pour enfants dorment dans un placard

L’OFSP voulait vacciner à large échelle contre la grippe. Or les négociations avec le fabricant se sont compliquées et les doses sont arrivées en Suisse pour presque rien.

Les vaccins sous forme de spray pour enfants sont de plus en plus courants. Celui contre la grippe a du plomb dans l’aile en Suisse.

Environ 10’000 doses d’un vaccin contre la grippe sous forme de spray nasal et à destination des enfants sont entreposées depuis un mois dans le canton de Berne et ne seront peut-être jamais utilisées pour la plupart. Comme le raconte la « SonntagsZeitung » ce dimanche, la campagne de vaccination à grande échelle prévue par l’OFSP ne se fera pas.

Désaccord sur le prix

Moins de dégâts sur la santé et des économies dans les coûts: l’OFSP voulait se lancer. On estime qu’en Suisse, la grippe coûte chaque année un peu moins de 300 millions de francs. «L'OFSP a exprimé à plusieurs reprises son intérêt pour un programme de vaccination sur le modèle britannique et a assuré oralement qu'il introduirait le vaccin rapidement et sans complications», explique au journal alémanique une porte-parole d’AstraZeneca. Sauf que Berne a changé d’avis, n’arrivant pas à se mettre d’accord sur un prix avec le fabricant AstraZeneca.