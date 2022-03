Nettoyages de printemps – Des milliers de Suisses se blessent en faisant la poutze

Partage des tâches: les chiffres ne mentent pas

Le BPA donne des détails sur ses statistiques. On y découvre que sur les 39’550 accidents par an en moyenne dans la catégorie «nettoyage/cuisine», 82% concernent des femmes et 18% des hommes. Le BPA n’a pas la mission de dire si ce grand écart est dû à de plus grandes précautions prises par les messieurs lors des tâches ménagères ou si c’est simplement parce qu’ils n’en fichent pas une. Mais les autres catégories d’accidents donnent des indices. Ceux subis pendant qu’on fait des achats concernent les femmes à 86%. Quant aux accidents en s’occupant des enfants ou de proches, le taux atteint… 97%.