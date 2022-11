«Va-t’en Sánchez!» : Des milliers de sympathisants d’extrême droite défilent en Espagne

Des manifestations organisées par le parti Vox ont eu lieu dimanche à Madrid, et dans d’autres villes du pays, pour protester contre l’exécutif de gauche.

Des dizaines de milliers de sympathisants du parti d’extrême droite Vox ont manifesté dans plusieurs villes d’Espagne , dont Madrid, pour protester contre le gouvernement de gauche de Pedro Sánchez, un gouvernement «de la trahison, de l’insécurité et de la ruine» selon eux.

Un gouvernement «qui désarme la police»

Le leader politique faisait référence à la suppression prochaine du délit de sédition , pour lequel neuf responsables indépendantistes catalans avaient été condamnés en raison de leur rôle dans la tentative de sécession de 2017 de leur région, dans le nord-est du pays. La modification du code pénal, qui devrait avoir lieu d’ici la fin de l’année, va encourager, selon l’opposition de droite et d’extrême droite, de nouvelles tentatives de sécession en Catalogne, dans la mesure où celles-ci seraient alors punies bien moins sévèrement.

Nouvelle loi conspuée

Santiago Abascal a également évoqué un «doublement des agressions sexuelles depuis l’arrivée au pouvoir de Sánchez et d’une ministre folle qui fait une loi avec la bénédiction du gouvernement, de la gauche politique et médiatique pour qu’à la fin puissent sortir (de prison) des violeurs et des pédophiles». Il faisait là allusion à la loi phare appelée «seul un oui est un oui» contre les violences sexuelles, entrée en vigueur en octobre, qui a globalement durci l’arsenal contre le viol, mais a abaissé les peines pour d’autres types de violences sexuelles. Une modification qui a eu pour effet pervers de faire sortir de prison certains condamnés en réduisant leurs peines.