Guerre en Ukraine : Des milliers de touristes russes piégés en Thaïlande

Les ressortissants russes font les frais des sanctions internationales prises contre leur pays, ont alerté les autorités thaïlandaises.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février a déclenché la mise en œuvre d’un vaste arsenal de mesures internationales contre des entreprises et des banques, conduisant des compagnies russes à annuler des vols et les sociétés mondiales de paiement à suspendre leurs services.

Bloqués sur des îles

Au total, 3100 Russes sont bloqués à Phuket, tandis qu’un peu plus de 2000 se trouvent à Samui et un plus petit nombre à Krabi, Phang Nga et Bangkok, a déclaré Chattan Kunjara Na Ayudhya, responsable de l’Autorité du tourisme en Thaïlande.