Neige – Des milliers de vols annulés par l’arrivée d’une tempête aux Etats-Unis

Neige : Des milliers de vols annulés par l’arrivée d’une tempête aux États-Unis

La côte est des États-Unis va subir une nouvelle tempête hivernale ce samedi et des chutes de neige de 30 centimètres sont attendues à New York.

Les gouverneurs de New York et du New Jersey ont déclaré l’état d’urgence, tandis que la maire de Boston, Michelle Wu, a déclaré l’urgence neige pour sa ville.

Des milliers de vols ont été annulés samedi aux États-Unis en prévision d’une violente tempête attendue dans l’est du pays, accompagnée de chutes de neige et de vents forts. La Nouvelle-Angleterre et le Nord-Est, y compris New York et Boston, devaient être les plus touchés par ces intempéries.