RDC : «Des milliers d’enfants sont en danger», alerte l’Unicef

«Un besoin urgent de nourriture»

Depuis le mois de mars, «plus de 190’000 personnes, dont la moitié sont des enfants, ont été forcées à quitter leurs villages vers les territoires de Rutshuru et Nyiragongo», indique un communiqué du Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef). «Des milliers d’enfants sont en danger et ont un accès très limité aux services sociaux de base nécessaires à leur survie dans cette crise qui risque de se poursuivre car les familles hésitent à retourner dans leurs villages», a déclaré samedi Grant Leaity, représentant de l’Unicef en RDC, après sa mission à Rutshuru, dans la province du Nord-Kivu.

Grant Leaity s’est rendu dernièrement dans le territoire de Rutshuru où il a rencontré la communauté des déplacés, selon son agence. Dans la localité de Kalengera par exemple, le nombre des personnes déplacées «a plus que doublé (le nombre des) populations autochtones». «Les familles déplacées et les familles d’accueil ont un besoin urgent de nourriture, d’articles ménagers ainsi que d’assistance en matière de santé et d’eau, hygiène et assainissement», indique Unicef.