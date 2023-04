Zurich: Des milliers d’enfants ont défilé lors du Sechseläuten

Sur trois kilomètres, le cortège des enfants du Sechseläuten a déroulé ses fastes, dimanche après-midi, dans les rues de Zurich. En tête du défilé, le canton de Schwyz, invité d’honneur, était représenté par une délégation de plus de 200 enfants. Depuis 1991, à l'occasion du 700e anniversaire de la Confédération, le comité central des corporations de Zurich invite chaque année un canton à participer au Sechseläuten. L’hôte d’honneur se présente au Lindenhof avec une exposition, un programme de divertissement varié et des spécialités culinaires.

Le cortège des enfants est arrangé de manière historique et traverse plus de 900 ans d'histoire zurichoise, de l'époque romane à l'époque gothique et baroque, jusqu'à l'époque rococo et Biedermeier. Pour fermer le défilé, on trouve la partie intitulée «Weltoffenes Zürich» (Zurich ouverte sur le monde), composée de groupes culturels établis ici et provenant de toutes les régions du monde.