Californie : Des milliers d’évacués dans une zone touristique menacée par le feu

Le Caldor Fire qui frappe le nord de la Californie menace désormais la zone très touristique du lac Tahoe. Plus de 22’000 personnes ont reçu l’ordre d’évacuer lundi.

L’évacuation du lac Tahoe provoque de nombreux embouteillages dans le nord de la Californie. Getty Images via AFP

Des milliers de personnes ont reçu l’ordre d’évacuer lundi la rive sud du lac Tahoe, en Californie, une zone très touristique menacée par l’approche d’un incendie qui dévaste la région depuis plus de deux semaines. Baptisé Caldor Fire, le feu de forêt a déjà parcouru plus de 700 km2, détruisant plusieurs centaines de bâtiments et dégageant d’épaisses fumées qui polluent le nord de la Californie.

Californie: l’incendie de Caldor frappe la ville de Twin Bridges Alimenté par des vents violents, l’incendie de Caldor frappe la ville de Twin Bridges, près du Lac Tahoe, dans le sud-est de la Californie. De nouveaux ordres d’évacuation ont été émis pour les résidents des comtés d’El Dorado et d’Alpine, alors que l’important feu se propage rapidement. AFP

À la faveur d’une extrême sécheresse et de vents soutenus, les flammes continuaient lundi de progresser en direction de South Lake Tahoe, ville touristique située sur les bords du plus grand lac alpin d’Amérique du Nord, à la frontière avec le Nevada.

7000 km² de végétation déjà partis en fumée

«Les conditions et les combustibles sont historiques», a déploré auprès du San Francisco Chronicle le commandant des pompiers luttant contre l’incendie, Jeff Veik. «Nous allons éteindre ce feu. Mais ce ne sera pas aujourd’hui», a-t-il dit. Le Caldor Fire n’est qu’un incendie parmi des dizaines d’autres qui ravagent l’ouest des Etats-Unis, en proie à une sécheresse chronique encore aggravée par les effets du changement climatique. Plus de 7000 km2 de végétation ont déjà brûlé, plus du double de la surface moyenne à cette période de l’année.

22’000 personnes ont reçu l’ordre d’évacuer

Des dizaines de milliers d’habitants ont dû fuir les flammes, souvent sans savoir quand ils pourraient revenir ni même s’ils retrouveraient leur logement intact. «On a frappé à la porte hier soir vers 22 heures pour me prévenir de me tenir prête», a raconté au journal Sacramento Bee une résidente de South Lake Tahoe, Corinne Kobel. «Et ce matin à 10 h, ce sont les policiers qui sont venus nous dire de partir. Je flippe», ajoute-t-elle.

Au total, quelque 22’000 personnes ont reçu l’ordre d’évacuer dans la zone lundi matin. Un journaliste de l’AFP a vu une file ininterrompue de véhicules tentant de quitter South Lake Tahoe, roulant au ralenti, pare-chocs contre pare-chocs.

Plus de 15’000 pompiers mobilisés en Californie

Plus au nord, le gigantesque Dixie Fire continuait de s’étendre, après avoir englouti plus de 3000 km2 depuis son départ, voici six semaines. Lundi matin, rien qu’en Californie, plus de 15’000 pompiers luttaient sur le terrain contre une quinzaine de feux de forêt de grande ampleur. Leur nombre et leur intensité se sont multipliés ces dernières années dans l’ouest des Etats-Unis, avec un très net allongement de la saison des incendies.

Selon les experts, ce phénomène est notamment lié au réchauffement de la planète: l’augmentation de la température, la multiplication des canicules et la baisse des précipitations par endroits forment un cocktail incendiaire idéal.