Australie : Des milliers d’habitants de Sydney évacuent à cause d’inondations

Près de 50’000 habitants de Sydney ont dû d’évacuer mardi, après quatre jours de pluies diluviennes.

De nombreux habitants touchés par ce nouvel épisode météorologique avaient déjà été victimes des inondations successives de la côte est qui, en 2021 et en mars, ont fait plus d’une vingtaine de morts.

Les rivières en crue à la suite de quatre jours de pluies diluviennes ont submergé maisons et des routes, contraignant mardi des dizaines de milliers d’habitants de Sydney à quitter leur domicile.

Les services de secours de Nouvelle-Galles du Sud, qui ont porté assistance à 22 personnes dans la nuit de lundi à mardi, ont appelé quelque 50’000 personnes à évacuer. Les inondations, de fortes précipitations et des vents violents ont entraîné des coupures de courant dans quelque 19’000 foyers.

L’Australie est particulièrement éprouvée par le changement climatique, régulièrement frappée par des sécheresses, des feux de forêt dévastateurs, sans compter des inondations répétées et de plus en plus intenses. «Sydney n’est pas hors de danger, ce n’est pas le moment de se relâcher», a déclaré Carlene York, responsable des services d’urgence de cet État.