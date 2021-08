Brésil : Des milliers d’indigènes se mobilisent contre Jair Bolsonaro

Pour quelques jours, Brasilia a été investie par des milliers d’indigènes, qui protestent contre le président. Ils lui reprochent de légitimer la violence contre eux.

Des milliers d’indigènes du Brésil, coiffes à plumes et tenues traditionnelles, se sont retrouvés, lundi, en plein c œ ur de Brasilia, pour une semaine de mobilisation contre la politique du président Jair Bolsonaro, qu’ils accusent de menacer leurs terres ancestrales.

Dans le calme

Lundi matin, les membres de nombreuses ethnies aux tenues chatoyantes, beaucoup le corps peint, se sont retrouvés dans le calme près des sièges modernistes du pouvoir de la capitale – présidence, congrès et Cour suprême – , chantant et dansant. La présence policière était faible. En juin dernier, déjà dans la capitale, des manifestations d’indigènes pour leurs terres avaient entraîné des heurts entre une centaine d’autochtones et la police. Trois manifestants avaient été blessés, de même que trois policiers, ces derniers par des flèches.