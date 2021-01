Bagdad : Des milliers d’Irakiens conspuent l’Amérique

Des citoyens se sont réunis sur le lieu où est survenue il y a un an l’attaque américaine qui a coûté la vie au très respecté général iranien Soleimani et à son lieutenant irakien al-Muhandis.

Ce 3 janvier 2021, manifestation de soutien au général iranien Qassem Soleimani tué il y a un an dans une attaque américaine.

Les citoyens portent le portrait des commandants irakien Abu Mahdi al-Muhandis et iranien Qasem Soleimanià l’aéroport de Bagdad dans la nuit du 2 au 3 janvier 2021.

Des milliers d’Irakiens ont conspué dans la nuit de samedi à dimanche les Etats-Unis à Bagdad, à l’endroit même où le général iranien Qassem Soleimani et son lieutenant irakien ont été tués dans une attaque américaine il y a un an.

A la lueur de bougies, femmes hommes et enfants, tous vêtus de noir, ont salué à l’aéroport international de Bagdad leurs «martyrs» et conspué le «Grand Satan», en référence aux Etats-Unis, avant une autre manifestation anti-américaine prévue plus tard dimanche place Tahrir dans le centre de Bagdad.