Internet : Une mise à jour a causé une courte panne sur Google

Google ne fonctionnait pas lundi soir notamment à New York et Denver pour certains utilisateurs.

Des dizaines de milliers d’utilisateurs de services de Google ont signalé des pannes au site de référence DownDetector.com lundi soir, concernant notamment le moteur de recherche mais aussi Maps, son application de cartographie, mais le problème a été rapidement réparé. «Nous sommes au courant d’un problème de mise à jour de logiciel qui a eu lieu tard cet après-midi, heure du Pacifique, et a brièvement affecté la disponibilité de Google Search et Maps, et nous présentons nos excuses pour le désagrément», a indiqué un porte-parole de Google, contacté par l’AFP. «Nous avons travaillé rapidement pour résoudre le problème et nos services sont de nouveau en ligne», a-t-il ajouté