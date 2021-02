Vague de froid : Des millions d’Américains sans électricité

En pleine vague de froid polaire, des millions de foyers américains se retrouvaient mercredi privés d’électricité alors que le mercure affiche -12 °C.

Des millions d’Américains restaient mercredi privés d’électricité, à la suite d’une vague de froid intense et parfois mortelle qui s’étendait sur de vastes portions des États-Unis, faisant sentir ses effets jusqu’au Mexique.

Plus de 2,5 millions de foyers

«Je passe une deuxième nuit sans électricité par le temps le plus froid dans le sud-est du Texas depuis plus de 30 ans», tweetait mardi soir le journaliste Wes Wolfe, qui vit à Lake Jackson, près de Houston, la plus grande ville de l’État.