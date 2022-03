Grippe aviaire en France : Des millions d’animaux à abattre dans le Grand Ouest

La brusque flambée des contaminations d’élevages par la grippe aviaire dans le Grand Ouest, principalement en Vendée, impose l’abattage de millions de volailles pour «assainir la zone», a indiqué vendredi, le ministère de l’Agriculture à la presse. Actuellement, «on a éliminé environ 1,2 million d’animaux et on estime qu’on a encore trois millions d’animaux qui restent à abattre» dans le Grand Ouest.

L’ampleur de cette crise dépasse d’ores et déjà celle de l’an dernier, surtout circonscrite au Sud-Ouest. Près de 500 foyers avaient été recensés dans des élevages et 3,5 millions de volailles, essentiellement des canards, abattues. Cette année, 611 foyers en élevages étaient comptabilisés au 10 mars, selon le ministère. Plus de quatre millions de volailles avaient été abattues avant même que les contaminations ne se multiplient depuis fin février, dans le Grand Ouest, déclenchant une nouvelle campagne d’abattages massifs.