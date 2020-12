Suisse : Nombre record de colis en décembre pour La Poste

Depuis le 29 novembre, soit quelques jours après le Black Friday, le personnel du géant jaune a distribué plus d’un million de colis par jour. L’aide de 800 collaborateurs temporaires a été nécessaire.

C’est notamment grâce à une extension des capacités de tri de 300’000 colis supplémentaires par jour que La Poste est parvenue à maîtriser ces volumes extraordinaires. Depuis les centres courrier, les collaborateurs et collaboratrices ont également distribué 15 millions de lettres et 125’000 envois de petites marchandises par jour.

Record le 15 décembre

700 postes créés

Pour faire face à cette montagne de colis, la Poste a déjà créé 500 postes depuis le mois de janvier, et 200 dans la distribution de courrier. En décembre, le personnel de la Poste a également trié et livré les colis le samedi, avec le soutien de 800 collaborateurs temporaires et de plus de 400 véhicules en location.