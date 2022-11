Genève dépense des millions pour lutter contre l'inflation

Subsides d’assurance maladie

Huit des neuf catégories de bénéficiaires des subsides d’assurance maladie profiteront en 2023 d’un bonus. Il atteindra 20 francs pour les groupes 1 à 6 (qui perçoivent de 300 à 90 fr. par mois) et de 10 fr. pour les groupes 7 et 8 (qui touchent 70 fr. et 40 fr. par mois). Au total, 137’000 bénéficiaires sont concernés. Seuls les assurés du groupe 9, qui disposent d’un revenu annuel supérieur à 121’000 fr. et touchent uniquement un subside pour leurs enfants, ne jouiront d’aucune réévaluation.

Allocations logement

Le montant maximal de l’allocation logement, qui atteint aujourd’hui 1000 francs par pièce et par an, a été porté à 1400 francs. Cette mesure concerne les ménages les plus modestes, puisqu’elle ne s’applique qu’à ceux qui touchaient déjà l’aide maximale de 1000 francs par pièce et par an. Ils sont 4850 à bénéficier de cette réévaluation, et plus des deux tiers, soit 3600, atteindront le maximum de 1400 francs par pièce et par an.