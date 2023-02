Meta : Des millions de personnes utilisent toujours Instagram en Iran

«Malgré les tentatives pour bloquer Instagram, des dizaines de millions de personnes continuent de trouver des moyens d’y accéder via des VPN (ndlr: réseau virtuel privé) et d’autres méthodes», a assuré Nick Clegg, le responsable des affaires internationales de Meta, lors d’une conférence de presse au sujet de l’utilisation du réseau social en Iran. Il a précisé que les Iraniens se servaient notamment d’Instagram Lite, une version plus légère de l’application (elle pèse 2 mégabits au lieu de 30), qui permet d’avoir une connexion plus stable même quand la bande passante est réduite.