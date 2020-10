Dans un article d e 24heures , Nicolas Kilchoer, préfet et président de la Communauté régionale de la Broye, loue l’arrivée de Micarna, filière de transformation de viande de Migros, sur le campus AgriCo de Saint-Aubin (FR) en 2024. À la clé: 500 emplois. Une nouvelle qui renforce la position de Fribourg comme leader de l’industrie agroalimentaire, comme l’explique Olivier Curty, conseiller d’ É tat charg é de l’ É conomie, qui rappelait que 20% des emplois fribourgeois dépendent de ce secteur.

Consommation de poulet suisse en augmentation

Jérôme Carrard, directeur financier et informatique de Micarna, précise: «La consommation de volaille suisse a quasi doublé en quinze ans et les modes de vie ont [également] évolué.» Des propos que confirment les chiffres vertigineux avancés: alors que 30 millions de poulets sont transformés chaque année à Courtepin (actuel site de transformation de la volaille) pour les différentes filiales romandes de Migros, le total devrait passer à 40 millions à Saint-Aubin. Si Micarna deviendra l’employeur principal du campus AgriCo de Saint-Aubin, un potentiel de plus de 1600 postes de travail est annoncé à l’horizon 2034 sur cet ancien espace industriel, composé de 100 hectares de terrain agricole.