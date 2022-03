Sri Lanka : Des millions d’élèves privés d’examens par manque de papier

Le pays traverse une grave crise économique et «les imprimeurs sont incapables de réunir les devises étrangères nécessaires pour importer le papier et l’encre» requis.

Grave crise économique

Le pays de 22 millions d’habitants traverse actuellement la plus grave crise économique depuis son indépendance en 1948. Les attentats islamistes de Pâques 2019 suivis de l’épidémie de Covid-19, un an après, ont eu des conséquences désastreuses, privant le Sri Lanka de sa manne touristique, principale pourvoyeuse de devises étrangères. Au bord de la faillite, le gouvernement a dû appeler à l’aide le Fonds monétaire international (FMI) et l’Inde, pays qui lui a octroyé des crédits pour financer l’achat de denrées alimentaires, de médicaments et de pétrole.