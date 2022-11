Genève : Des millions en vue de nouveaux axes dédiés au vélo

La marche en avant du vélo se poursuit à Genève. Jeudi soir, le Grand Conseil a adopté un crédit d’études de 20,5 millions de francs qui devrait déboucher, d’ici 2030, sur une centaine de kilomètres de nouvelles pistes cyclables, ont rapporté «Le Courrier» et la «Tribune de Genève». Il s’agit de préparer le projet dit des «douze axes forts», que porte le conseiller d’Etat Serge Dal Busco, soit la création de larges cheminements dédiés à la bicyclette entre les divers centres urbains du canton (Cornavin-Versoix, Jonction-Satigny, etc.). Une fois la phase d’études achevée, 130 millions supplémentaires devraient être investis dans la réalisation. Seuls l’UDC et le MCG ont refusé de voter ce crédit.