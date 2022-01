Genève : Des millions pour davantage de nature en Ville

Le Conseil administratif propose l’ouverture d’un nouveau crédit pour végétaliser les zones urbaines et lutter contre les îlots de chaleur.

Renforcer l’arborisation des domaines publics et privés, développer des microforêts dans la cité de Calvin et mettre à jour l’inventaire du patrimoine arboré. Tels sont les axes définis par le Conseil administratif de la Ville de Genève, dans un communiqué publié lundi. Pour y parvenir, l’Exécutif propose au Conseil municipal l’ouverture d’un crédit de 4,55 millions de francs.

Arbres à la place de parkings

Selon les autorités, «les récents épisodes de canicule, et plus généralement la situation d’urgence climatique que nous traversons, ont rappelé la nécessité de renforcer la végétation en milieu urbain (…) afin de lutter efficacement contre les îlots de chaleur», notamment. La Municipalité entend planter de nouveaux arbres dans la rue, dans les centres sportifs et dans les préaux d’écoles, tout en renforçant la protection des essences existantes.