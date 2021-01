Masques achetés par l’armée : Des millions pour des contrefaçons: la belle «réussite» de jeunes entrepreneurs

La Confédération a acheté à prix fort des masques FFP2 à deux Zurichois qui ont fait fortune. Or une partie d’entre eux étaient défectueux, et on soupçonne des contrefaçons.

1 / 3 Pragmatiques, les deux jeunes entrepreneurs ont rapidement fait de l’argent au printemps dernier. Ils sont membres des jeunes UDC. La Confédération avait payé un prix hors normes pour les masques vendus par les deux Zurichois Avec leur bénéfice, ils avaient assouvi leur passion et s’étaient acheté des bolides.

Au plus fort de la première vague, la pharmacie de l’armée a trouvé tous les moyens pour se procurer des masques. Elle a notamment acheté, pour près de 14 millions de francs, des masques FFP2 à une société zurichoise créée par deux membres des Jeunes UDC de 22 et 23 ans. Ceux-ci étaient rapidement devenus millionnaires et en avaient profité pour se procurer plusieurs voitures de luxe. Ils avaient ensuite déplacé le siège de leur entreprise à Zoug.

Mais aujourd’hui, leur belle réussite économique pourrait être ternie: une enquête du Tages Anzeiger révèle que la marchandise qu’ils ont vendue à la pharmacie de l’armée était douteuse. Une partie était défectueuse et a dû être détruite par les Cantons. Mais plus étrange encore: les emballages indiquaient que les FFP2 étaient fabriqués par une entreprise basée en Égypte. Or, celle-ci confirme au journal alémanique que jamais elle n’a produit de masques FFP2. Des emballages similaires ont été repérés, en vente sur internet en Inde, avec à la clé un certificat signé du patron de l’entreprise. «Je n’ai jamais signé ceci, c’est une contrefaçon», affirme-t-il.

L’armée, qui avait réagi après la découverte des lots défectueux, dit qu’elle n’était pas au courant que, en plus, ils seraient des contrefaçons. Des vérifications sont en cours. En parallèle, une plainte pénale pour usure a été déposée dans le canton de Zurich.