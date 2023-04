Des millions pour protéger le réseau ferroviaire contre les dangers naturels

Les Chemins de fer rhétiques (RhB) disposent d’un réseau ferroviaire de 385 kilomètres. Ces cinq dernières années, ils ont investi 29 millions de francs dans la protection contre les dangers naturels. «Ça devient un sujet de plus en plus important», confie Yvonne Dünser, porte-parole des RhB. Elle estime qu’à l’avenir ils devront «investir en moyenne 7 millions par an dans l’entretien et la construction de nouvelles mesures de protection».