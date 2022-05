Genève : Des millions pour réaménager le site du Vengeron

Le Parlement a voté un crédit dans le but de réaliser une base de loisirs, renaturer la rivière et créer un port professionnel.

Le Grand Conseil a voté jeudi un crédit de 55 millions de francs pour réaménager le site lacustre du Vengeron, situé entre Pregny-Chambésy et Bellevue. Ainsi que l’a rapporté «Le Courrier», ce projet poursuit trois objectifs: réaliser un espace de loisirs nanti d’un parc et d’une grève; renaturer l’embouchure du Vengeron; et créer un port professionnel destiné à accueillir les entreprises occupant actuellement le quai marchand des Eaux-Vives. Le tout serait compatible avec une éventuelle et future traversée du lac, censée s’arrimer dans le secteur.