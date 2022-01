ville de Genève : Des millions pour rénover les cuisines scolaires

Le Conseil administratif veut engager près de 12 millions de francs pour refaire les cuisines et réfectoires de six écoles primaires.

La Ville de Genève s’attèle à la rénovation de ses cuisines, offices et réfectoires scolaires. Dans cette optique, le Conseil administratif va déposer un premier crédit de 11,6 millions de francs devant le Conseil municipal. Cette somme doit servir à moderniser les installations de six écoles primaires: Hugo-de-Senger, Allières, Budé, Le Corbusier, Micheli-du-Crest et Peschier. Ce premier lot de travaux urgents est à réaliser d’ici 2023. Il sera suivi par un second volet, visant à ravaler la façade de la totalité des infrastructures municipales dédiées à l’alimentation des écoliers, soit huit cuisines de production et quarante-neuf réfectoires et offices.