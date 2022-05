Ville de Genève : Des millions pour restaurer la bibliothèque des Bastions

La Municipalité veut rénover et étendre les lieux, qui abritent d’importantes collections. Un crédit d’étude de 11 millions est demandé.

Espaces disponibles saturés, conditions de conservation inadaptées. «Des travaux urgents sont nécessaires pour sauvegarder le patrimoine de la Bibliothèque de Genève», a averti la Ville dans un communiqué, mercredi. Le Conseil administratif a donc demandé au Municipal un crédit d’étude de 10’987’300 de francs pour rénover et étendre les infrastructures actuelles, situées au parc des Bastions. Alors que les collections ne cessent de s’accroître, et malgré des dépôts extérieurs, la bibliothèque manque de place. Il faut la sécuriser et la moderniser «pour ne pas mettre en péril le cœur de la mission de l’institution», a souligné la Ville.