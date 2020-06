vernier (GE)

Des millions pour un centre culturel dédié à la danse

Le Conseil municipal de la commune a voté un crédit d’étude de 10 millions, préalable à la construction d’un bâtiment devisé à 114 millions.

Concorde espace culture, le grand projet verniolan affecté notamment à la danse, a franchi mardi une étape importante en vue de sa réalisation. Ainsi que le rapporte la «Tribune de Genève», le Conseil municipal a voté un crédit d’étude de 10 millions de francs à cet effet. Le bâtiment doit abriter une grande salle de spectacle, un espace de création pour la danse et six salles de répétition. Un hôtel, un restaurant et des logements pour les étudiants complètent le programme, dont le coût total est estimé à 114 millions de francs. La construction est prévue à l’angle des avenues de l’Ain et de Châtelaine, au lieu-dit de la Concorde. Le crédit a été accepté par 20 voix de gauche contre 13 de droite, un score qui, analyse le quotidien genevois, «sent le référendum». (jef)