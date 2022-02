Syrie : Des mineurs encore détenus dans une prison attaquée par l’Etat islamique

La prison avait été attaquée par l’EI pour libérer leurs frères d’armes puis reprise par les forces kurdes. L’UNICEF a pu rencontrer les mineurs qui avaient été transférés dans l’établissement pour rejoindre leurs parents jihadistes.

En situation précaire

Des dizaines de combattants de l’EI avaient lancé un assaut le 20 janvier contre la prison de Ghwayran à Hassaké, une zone aux mains des Kurdes, pour libérer leurs frères d’armes. Les Forces démocratiques syriennes (FDS), dominées par les Kurdes, ont repris le contrôle de la prison six jours plus tard au prix de centaines de morts, mettant fin à la plus importante opération du groupe jihadiste en Syrie depuis sa défaite territoriale en 2019.

Plus de 700 garçons

Avant l’assaut, des organisations de défense des droits humains, dont Save the Children et Human Rights Watch, estimaient que plus de 700 garçons se trouvaient dans la prison. L’Unicef a déclaré faire le nécessaire pour fournir immédiatement des soins aux mineurs et a confirmé être «prête à aider à financer un nouveau lieu sûr dans le nord-est de la Syrie pour prendre en charge les enfants les plus vulnérables».