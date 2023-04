Centres fédéraux d’asile: Des mineurs non accompagnés étaient «livrés à eux-mêmes» 

«Défis importants»

Le SEM a pris position sur les reproches et les louanges. «Le SEM et ses partenaires ont été confrontés à des défis importants en 2022», rappelle-t-il d’emblée. Les centres ont été si fréquentés qu’il a fallu requérir l’aide des cantons, qui ont pris en charge des réfugiés. La situation des mineurs non accompagnés a aussi connu une évolution spectaculaire. Fin 2021, la Suisse en dénombrait 389 au total. À la fin de l’année suivante, ils étaient 1755. Le SEM rappelle que des hébergements d’urgence ont été ouverts et reconnaît que, dans certains cas, leurs infrastructures ou localisation n’étaient «pas optimales».