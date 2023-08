CFF: Des mois de travaux pour réparer le tunnel du Gothard

Aujourd’hui on sait que le convoi a endommagé les traverses en béton sur près de 8 kilomètres avant de dérailler. Ce sont plus de 20’000 éléments en béton qu’il faudra changer. Les travaux de remise en état devraient durer jusqu’à la fin 2023. Les CFF partent du principe que les deux tubes du tunnel seront vraisemblablement à nouveau ouverts au trafic ferroviaire de manière limitée au début de l’année prochaine.

Le plus important dans l’immédiat, c’est le remplacement d’une porte endommagée qui permet d’isoler les deux tubes. La porte provisoire permettra d’utiliser le tube «est» non endommagé pour le transport de marchandises, probablement à partir de mercredi 23 août. Il y aura toutefois toujours des déviations de trains de marchandises par la ligne panoramique du Saint-Gothard et par l’axe Lötschberg-Simplon, afin de permettre le transport de toutes les marchandises.

Trajets passagers rallongés

Pour le trafic vers le sud, le temps de voyage est prolongé de 60 minutes en trafic national et de 60 à 120 minutes en trafic international. Les trains duplex ne peuvent pas circuler sur la ligne panoramique. Du coup le nombre de places disponible est fortement diminué avec environ un tiers seulement de places offertes. De plus, en trafic voyageurs international, il est nécessaire de changer de train à Chiasso. Seuls les trains en provenance et à destination de Gênes et Venise sont directs.