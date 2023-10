Des mois difficiles s’annoncent pour l’industrie suisse

Les commandes entrantes dans de nombreuses entreprises suisses sont en forte baisse depuis le deuxième trimestre de cette année et aucun renversement de tendance n’est en vue pour l’instant, rapporte le «SonntagsBlick». L’effondrement des commandes touche l’ensemble de la branche industrielle. Le groupe de machines textiles Rieter, à Winterthour (ZH), montre à quel point la situation est dramatique. Cet été, l’entreprise a annoncé la suppression de 300 postes dans l’administration. Vendredi dernier, son patron a fait savoir que 400 à 600 emplois supplémentaires passeront à la trappe, cette fois-ci principalement dans la production.

Rieter n’est pas le seul groupe à traverser une période difficile. L’avenir semble encore plus sombre pour le sidérurgiste Swiss Steel, en difficulté existentielle. La situation s’est également détériorée pour l’équipementier industriel de Suisse centrale Bossard, pour Comet du district fribourgeois de la Singine, pour Meier Tobler de Schwerzenbach (ZH), et même pour Lonza, poids lourd de l’industrie chimique et pharmaceutique bâloise, dont l’action s’est effondrée en Bourse de 20% la semaine dernière.