Égypte : Des momies royales vont défiler à travers Le Caire

Samedi 3 avril, un grand cortège de 22 corps de pharaons et reines traversera la ville lors de leur déménagement dans le tout nouveau Musée national de la civilisation égyptienne. Certains craignent une malédiction.

Ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités/AFP

Des chars transportant 22 momies de rois et reines de l’Egypte antique formeront un cortège inédit samedi, lors d’un «défilé des pharaons», entre le musée du Caire, où ils reposent depuis plus d’un siècle, et le Musée national de la civilisation égyptienne (NMEC). Cet énorme édifice moderne construit ces dernières années dans le sud du Caire, doit ouvrir ses portes à la mi-avril.