Ecosse: Des montagnes de déchets en plein festival culturel

Écosse : Des montagnes de déchets en plein festival culturel

Des dizaines de milliers d’artistes et de touristes ont afflué dans la capitale écossaise, Édimbourg, pour un grand festival renommé dans le monde entier qui, chaque été, donne la part belle à la danse, au théâtre et à la musique. Or nombreux sont ceux qui expriment leur dégoût face à la puanteur due aux ordures non ramassées.