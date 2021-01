Belgique : Des montagnes russes Tomorrowland en construction

Le parc Plopsaland s’est associé au célèbre festival électronique pour la construction d’un nouveau grand huit.

Fans de Tomorrowland , voici une deuxième raison de vous rendre en Belgique en plus d’aller à Boom assister au célèbre festival. Le parc d’attractions Plopsaland, situé dans la ville côtière de De Panne, a annoncé le 15 janvier 2021 qu’il s’était associé à l’open air dans la construction de nouvelles montagnes russes d’un budget de 17,5 millions d’euros (18,8 millions de francs). Dans un communiqué , le parc se félicite de bâtir une attraction d’un type encore jamais vu en Europe. Les courageux visiteurs seront propulsés à 90km/h dans des voitures qui se renverseront sur leur axe au cours du trajet, long d’un kilomètre. Le point le plus élevé de ce grand huit baptisé «The Ride to Happiness» se situera à 35 mètres. L’ouverture est prévue pour l’été 2021.

«Cette collaboration avec Tomorrowland est un rêve devenu réalité. Grâce à elle, nous pourrons tous les deux divertir un public encore plus large, ce qui ne fera que nous rendre plus forts», a dit le PDG du parc. La construction a été confiée à une entreprise allemande. L’équipe du festival belge travaille sur la «thématique et l’expérience globale», à l’image de la bande-son de l’attraction. «Le but est de traduire l’atmosphère unique qui règne à Boom chaque été», dixit le communiqué.