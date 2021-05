États-Unis : Des morts et des blessés dans une fusillade à San José

La ville californienne de San José a été, ce mercredi, le théâtre d’une fusillade qui a fait plusieurs morts et blessés, près d’un site d’une société de transports publics.

Une fusillade a fait, mercredi, «plusieurs morts» et des blessés sur le site d’une compagnie de transports publics à San José, en Californie, a annoncé la police locale. Le tireur présumé a été tué, et le «nombre exact de morts et de blessés» n’est pas encore confirmé, a précisé Russell Davis, de la police du comté de Santa Clara, ajoutant que les informations étaient encore «préliminaires».